"فورد" تغلق ثلاثة مصانع فى روسيا

كشفت شركة فورد لصناعه السيارات أنها ستغلق ثلاثة مصانع لها في روسيا مما سيتسبب في فقدان عدد كبير من الوظائف، وأنها ستوقف تصنيع السيارات في البلاد بنهاية يونيو المقبل.



وقالت صانعة السيارات الأميركية إنها ستغلق مصنعي تجميع ومصنعًا للمحركات بسبب التباطؤ الذي يشهده سوق السيارات الروسي بعد تنامي الاقتصاد في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن ذلك سيتبعه تسريح عدد كبير من الموظفين.



وأضافت أن الشركة توظف حوالي 3700 شخص في روسيا، إلا أن إجمالي عدد الأشخاص الذين سيغادرون الشركة لم يتحدد بعد.