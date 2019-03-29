وكيل التعليم بكفر الشيخ: المسابقات الطلابية تشجع على التفوق

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن طلاب مدارس المحافظة، قد حققوا نتائج مبهرة ومراكز متقدمة في كافة المسابقات التي شاركوا فيها، وآخرها مسابقة مكتبة الإسكندرية لطلاب مدارس المتفوقين، والتي حصلوا فيها علي المركز الثاني، وطلاب مدارس التعليم الفني والتي حصدوا 4 مراكز أولي في مسابقة "أوائل الطلاب".



وأضافت "كشك" أن المسابقة الأخيرة للتعليم الفني، كانت تحمل أبعاد تربوية كثيرة وأهداف استراتيجية للتعليم وإعداد جيل يستطيع المنافسة عالميًا من خلال تدريب الطلاب على التنافس، وخلق دوافع التقدم وتحسين الأداء والانجاز، وإظهار قيمة الكتاب المدرسي كمادة مرجعية لهم واكتساب المعلومات والخبرات المتبادلة، وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.



وأضافت، أن المسابقة أقيمت بالتعاون بين اتحاد الطلاب والإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، حيث تم إجراؤها بهدف تشجيع الطلاب على التفوق العلمي وتنمية روح الولاء والانتماء والتنافس والإبداع بينهم.



كان محافظ كفر الشيخ، قد هنأ قيادات التعليم بالمحافظة، بفوزهم بمراكز أولي ومتقدمة بعدة مسابقات.