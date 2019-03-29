ارتفاع عدد ضحايا سيول وفيضانات إيران إلى 44 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت عددًا من المحافظات الايرانية خلال الايام الماضية، إلى 44 قتيلًا.



صرح بذلك نائب مركز الطوارىء الايرانية "حميد رضا خانكه"، حسبما ذكرت اليوم الجمعة، وكالة تسنيم الدولية للأنباء.



وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد باقري، أمس الخميس، بأن أكثر من 10 آلاف من افراد القوات المسلحة يشاركون الان في عمليات الاغاثة في المناطق المنكوبة بالسيول في محافظة كلستان شمال إيران.



وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية في 25 محافظة إيرانية، بسيول وفيضانات في بعض المحافظات وأضرار كبيرة بالأبنية السكنية والحقول والبنى التحتية.



كانت إذاعة جمهورية إيران الإسلامية قد نقلت يوم الأربعاء الماضي، عن رئيس خدمات الطوارئ بير حسين كوليفاند قوله إن عدد المصابين 240شخصا.



واضطر أكثر من 120 ألف شخص إلى النزوح عن منازلهم في المناطق المتضررة والبحث عن مأوى بصورة عاجلة.



وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مياه الفيضانات وهي تجرف شاحنات.



كما لم يتضح عدد النازحين من جراء الفيضانات التي تسببت في إغلاق العديد من الطرق وأدت إلى إلغاء كثير من رحلات الطيران الداخلي.



وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ القصوى في ما لا يقل عن 12 محافظة من إجمالي 31 محافظة، من بينها طهران.