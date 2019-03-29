فرقة فنون متحدى الإعاقة تشارك في معرض الإسكندرية للكتاب

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ندوة بعنوان " فن الأوبريت.. الليلة الكبيرة نموذجا"، بقصر ثقافة الأنفوشي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية.



وأدار الندوة د. حسن محمود، تحدث خلالها ضيف الشاعر أحمد يحيى عن مفهوم الأوبريت ونشأته وتطوره، وقدم أوبريت الليلة الكبيرة كنموذج، مشيرا إلى أن تقديم هذا الأوبريت من خلال مسرح العرائس أضاف له كثير من البهاء والنجاح.



وأعقب ذلك غناء الفنان فريد جزر بمجموعة من كلمات العبقري صلاح جاهين على أوتار العود، كما قدم الفنان مصطفى زكي أغنية "ست الحبايب" بمناسبة عيد الأم.



وفي قصر ثقافة برج العرب، تجدد اللقاء مع نادي الأدب تضمن مناقشة أعمال الأعضاء من قصائد فصحى وعامية، تلاها الاستماع إلى عدد من المواهب الغنائية الشابة.



وضمن فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، قدمت فرقة الرواد العرائس الماريونت التابعة لقصر ثقافة الأنفوشي عرضا فنيا، تضمن مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية منها عرض الحصان، نام يا جرجاوي نام، وعرض على أغنية "مدد يا حسين"، بقيادة الفنان هشام نصرت.



وشاركت فرقة فنون متحدي الإعاقة التابعة لقصر ثقافة الشاطبي وقدمت عرضا فنيا وسط تفاعل الحضور، تضمن عددا من التابلوهات منها الشهيد، نكون مع بعض، والفرح الإسكندراني، بقيادة كابتن مصطفى جابر.