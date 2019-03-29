"الأطباء" تفتح باب التسجيل في الجمعية العمومية العادية اليوم

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن فتح باب التسجيل لأعضائها للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها اليوم.



ومن المقرر أن تناقش تقرير ميزانية النقابة عن عام 2017، بالإضافة إلى جانب من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على ميزانية 2017 ورد النقابة على تلك الملاحظات.



وأشارت إلى أنه في الجمعية العمومية سيتم مناقشة العديد من النقاط هي: ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2017 ورد النقابة عليه، بالإضافة إلى النظر في اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2017 وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2018 وموازنة النقابة التقديرية لعام 2019 والنظر في تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2018.



كما تناقش العمومية قواعد قيد خريجى الكليات الأجنبية بالنقابة ومقترحات النقابة على أن يتم تطبيق القرارات الجديدة بدءا من العام المقبل.



يذكر أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يبلغ 1000 طبيب سيكون الاجتماع الثاني للجمعية يوم الجمعة 5 أبريل 2019.