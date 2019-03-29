الأسهم الصينية ترتفع بالختام وتُسجل أفضل أداء فصلي منذ 2014

أنهت مؤشرات الأسهم الصينية تعاملات اليوم الجمعة على ارتفاع، مُسجلة أفضل أداء فصلي منذ 2014.



وفي نهاية تعاملات اليوم ارتفع مؤشر "شنغهاي" المركب بنحو 3.2% إلى 3090.8 نقطة.



كما زاد مؤشر "سي.إس.أي300" بنسبة 3.9% عند 3872.3 نقطة.



وعلى مدار الربع الأول من 2019 فأن مؤشر "سي.إس.أي300" زاد بنحو 28.6% وهو أفضل أداء فصلي منذ نهاية 2014.



وتمكنت الأسهم الصينية من محو الخسائر التي تلقتها على مدار العام الماضي بسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.



ومع بداية العام الجاري بدأت واشنطن وبكين في تكثيف المباحثات التجارية المشتركة في محاولة للتوصل إلى اتفاق تجاري ينهي الحرب التجارية بينهما.



كما أن الولايات المتحدة قررت أن توقف تطبيق تعريفات جمركية جديدة ضد وارداتها من السلع الصينية.



وفي بكين فأن الحكومة الصينية تعهدت بتنفيذ أكثر وسائل التحفيز شراسة لتخفيف الضغوط على الشركات والمستهلكين.



ومن ضمن تعهدات الحكومة الصينية للعام الجاري تبني وسائل متعددة؛ لخفض تكاليف النمو للشركات الصغير ومتناهية الصغر بنحو 1%.



وارتفع اليوان أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 6.7170 يوان.