الأردن: العراق أنهى تحضيرات تنفيذ أنبوب نقل النفط من البصرة

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، اليوم الجمعة، إن العراق أنهى التحضيرات لتنفيذ مشروع أنبوب لنقل حوالي مليون برميل نفط يوميًا من مدينة البصرة العراقية لتصديرها عبر ميناء العقبة على البحر الأحمر، مشيرة إلى أن المشروع ينتظر موافقة مجلس الوزراء العراقي.



وأضافت زواتي - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - أن موافقة مجلس الوزراء العراقي سيتبعها توقيع اتفاقية بين الأردن والعراق، ويبدأ بعدها تنفيذ مشروع الأنبوب الذي سيمتد من مدينة البصرة العراقية ويتفرع إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء الأردنية خلال مروره بالأراضي الأردنية وصولا إلى ميناء العقبة ومنها للسوق العالمي.



وأشارت وزيرة الطاقة الأردنية إلى أن البلدين اتفقا خلال اللقاء الوزاري، الذي عقد في بغداد مطلع العام الحالي، على المضي بالمشروع الذي يخدم مصالح الشعبين الشقيقين من خلال فتح منفذ جديد لصادرات نفط العراق ويمنح الأردن حق شراء 150 ألف برميل نفط يوميا من خلال الأنبوب الذي تقدر تكلفته بحوالي 5 مليارات دولار سيتم تمويلها من خلال عقد بناء وتملك وتشغيل.



يذكر أن الوزيرة زواتي ونظيرها العراقي ثامر الغضبان اتفقا، خلال المباحثات التي جرت بين البلدين في فبراير الماضي في بغداد بحضور رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز ونظيره العراقي عادل عبد المهدي، على أن يتم البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب النفط.