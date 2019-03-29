"الأحرار الدستوريين" يفتتح مقرين للحزب بأسوان

افتتح محمد يكن، الأمين العام لحزب الأحرار الدستوريين الجديد، مقرين بمحافظة أسوان، بحضور عمر أبو سمرة، أمين الصندوق عضو الهيئة العليا، عدد من قيادات الحزب بالمحافظة.



وعقد الأمين العام إجتماعًا مع أعضاء الحزب أكد خلاله أهمية التواصل مع الشارع المصري بصفة دائمة حتى يكون الحزب معبرًا عن نبض الجماهير.



وقال إن المقرين الجديدين في محافظة أسوان يأتيان في إطار خطة فتح مقرات جديدة في كافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى التاريخ الطويل للحزب في السياسة والتي تصل إلى 100 عام، ويسعى دائما لخدمة أبناء الشعب المصري.