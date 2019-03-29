محافظ كفر الشيخ يكلف بكسح مياه الأمطار من الشوارع

تعرضت محافظة كفر الشيخ في الساعات الأولي من صباح اليوم، لموجة من الطقس المتقلب، وهطلت الأمطار بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة في بعض المناطق خاصة المراكز الشمالية المطلة علي البحر المتوسط، الأمر الذي أدي لامتلاء الشوارع بالمياه.



وكلف محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل طه، غرفة العمليات والطواري بديوان عام المحافظة، بمتابعة الوحدات المحلية في المدن والقرى، بكسح مياه الأمطار فورًا، وتسليك بلاعات المطر، ورفع القمامة من الشوارع حتي لا تختلط بمياه المطر، كما كلف بمتابعة أي انقطاعات قد تحدث في قطاع الكهرباء والمياه.