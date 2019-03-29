الإدعاء البرازيلي يوجه رسميا اتهاما بالفساد للرئيس السابق ميشيل تامر

وجه الإدعاء العام البرازيلي رسميا اتهام بالفساد للرئيس السابق ميشيل تامر على خلفية مزاعم تلقي أموال من شركة كبرى لتعليب للحوم.



وقال ممثلو أدعاء اتحاديون - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة - "إن الاتهام وجه رسميا للرئيس البرازيلي السابق ميشيل تامر بارتكاب جرائم فساد على خلفية مزاعم باستخدام وسيط لاستلام حقيبة بها أموال من شركة (جيه.بي.إس)، أكبر شركة تعليب اللحوم في العالم.



يشار إلى أن الشرطة ألقت القبض على تامر، الذي تولى الرئاسة في عام 2016 وحتى نهاية عام 2018، في الأسبوع الماضي في إطار تحقيق منفصل واتهمته بإدارة شبكة إجرامية واسعة النطاق كانت تطلب رشى مقابل مشروعات أشغال عامة.وفي المقابل.. ينفي تامر جميع الاتهامات الموجهة له ونجح محاموه في تأمين إطلاق سراحه بكفالة هذا الأسبوع.