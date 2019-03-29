محمد رمضان ينتهى من البروفة الأخيرة لأولى حفلاته بمصر

انتهى النجم محمد رمضان من البروفة الأخيرة من حفله الغنائي الأول الذى تقدمه شركة مزيكا، ويقام على مسرح مركز المنارة بالتجمع الخامس.



وشهدت البروفة تألق "رمضان" مع الفرقة الاستعراضية والألعاب النارية وشاشات العرض الضخمة المليئة بالإبهار والتى ستظهر للجمهور لأول مرة.



وتابع كافة الخطوات المنتج محمد محسن جابر، وأشرف على كافة التفاصيل للمخرج الكبير ياسر سامى، وما هى إلا ساعات قليلة وسيشهد محبو وجمهور محمد رمضان أقوى حفل فى مصر، حيث يبدأ حضور الحفل من السادسة مساء اليوم الجمعة.