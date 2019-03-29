واشنطن تدين تجريد جوايدو من منصب رئيس برلمان في فنزويلا

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، قرار السلطات في فنزويلا بتجريد رئيس البرلمان خوان جوايدو من منصبه، واصفة الخطوة بالسخيفة.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، في تصريح نقلته قناة "الحرة" الأمريكية: "إن قرار السلطات الفنزويلية بتنحية زعيم المعارضة، ورئيس البرلمان خوان جوايدو، المعترف به من قبل أكثر من 50 دولة كرئيس مؤقت، سخيف".



وتأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية، روبرت بالادينو، بعد أن استبعد مكتب المراقب المالي الفنزويلى جوايدو من شغل أي مناصب عامة لمدة 15 عامًا.



وبدأ مكتب المدعي العام الفنزويلي بالفعل تحقيقين ضد جوايدو، الأول يرتبط بإعلانه كرئيس مسئول، والآخر بتورطه المفترض فى أول تعتيم عانت منه فنزويلا من انقطاع التيار الكهربائى لمدة 7 أيام على التوالى.



في سياق آخر، نفت المكسيك عرض منح اللجوء السياسي للرئيس نيكولاس مادورو خلال محادثات مع الولايات المتحدة بهدف إيجاد حل للأزمة الفنزويلية.