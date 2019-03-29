روسيا ترصد 13 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية-التركية في سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 13 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية.



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم رصد 7 حالات لانتهاك وقف إطلاق النار في محافظة اللاذقية وست حالات في محافظة حلب.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.



وخلال الـ24 ساعة الماضية، لم يقم مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بحسب النشرة، بتنفيذ أي عمليات إنسانية.