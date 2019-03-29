القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
عالم
الجمعة 29/مارس/2019 - 10:55 ص

روسيا ترصد 13 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2570757

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية-التركية في سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 13 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم رصد 7 حالات لانتهاك وقف إطلاق النار في محافظة اللاذقية وست حالات في محافظة حلب.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، لم يقم مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بحسب النشرة، بتنفيذ أي عمليات إنسانية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعة

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى

منذ يومين

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول

منذ يومين

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون

منذ 3 أيام

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان

منذ 5 أيام

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة

منذ 5 أيام

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا

الآن

"صلاح" يستعد لمواجهة توتنهام بمفاجأة إسبانية

وزيرا التنمية المحلية والأوقاف ومحافظ الجيزة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المغفرة

قدرة فريدة لدى الدببة تكشف عن تطور مجتمعاتها

نيوزيلندا تؤبن ضحايا هجوم المسجدين الإرهابى

ads
الأكثر قراءة

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

سيدة تتهم 15 رجلًا باغتصابها

جريمة شرف فى الوراق.. تستعين بزوجها لذبح عشيقها بعد تهديدها بفيديوهات جنسية

"صلاح" يستعد لمواجهة توتنهام بمفاجأة إسبانية

ألبومات الصور

بالصور.. الكشف على 1542 مواطنا بالمجان فى إدفو بأسوان

بالصور.. 200 عمل فى المعرض الطلابى لقسم الديكور بـ"فنون جميلة المنيا"

بالصور.. اختتام الأسبوع الثالث لندوات التعديلات الدستورية بجامعة المنيا

تكريم الأمهات المثاليات من العاملات بمركز دسوق فى كفر الشيخ

رياضة

الأرجنتينى جونزالو هيجواين يعتزل اللعب دوليا

الصحف الألمانية تبرز صفقة بايرن ميونخ القياسية

تشيلسى يخطط لمنع انتقال "أودوى" لبايرن ميونخ

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

سيدة تتهم 15 رجلًا باغتصابها

جريمة شرف فى الوراق.. تستعين بزوجها لذبح عشيقها بعد تهديدها بفيديوهات جنسية

"صلاح" يستعد لمواجهة توتنهام بمفاجأة إسبانية

الرئيس نيوز

جولة الرئيس السيسي وبن زايد بالعلمين الجديدة تتصدر عناوين الصحف

عشرات الآلاف يشاركون في مراسم تأبين شهداء «مذبحة المسجدين» بنيوزيلندا

اجتماع وزارى عربى رباعى يناقش متابعة تطورات الأزمة مع إيران

الأرصاد: أمطار على شمال البلاد حتى القاهرة.. والعظمى 17

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

كشكول

السلاموني: الجامعة الألمانية تعمل على ٤ مسارات في التدريب المهني

بالأرقام.. "شوقي" يعلن نجاح تجربة الامتحانات الإلكترونية

شوقي: نسير على نهج الشركات التكنولوجيا الكبرى في تجربة التابلت

وزير التعليم العالي يتلقى تقريراً حول فعاليات "شهر العلوم"

تعرف علي مؤشر البحث العلمي لشهر مارس 2019

الأمصار

العفو الدولية: نرحب بالإفراج عن الناشطات السعوديات

مقتل 4 مسلحين في تبادل لإطلاق النار بجزر القمر

الكرملين: روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار عبوة ناسفة في العاصمة الصومالية

مدن فنزويلا تستعيد الكهرباء تدريجيا بعد انقطاع لعدة أيام

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

مركب نباتي في الشعاب المرجانية قد يساعد في محاربة سرطان العين

"مامامو" الكورية الجنوبية تحيي حفلات غنائية في أبريل المقبل

دراسة: المدخنون يساهمون بولادة أطفال مصابين بأمراض القلب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التغير المناخي يسهم على انتشار البعوض الحامل للأمراض

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎