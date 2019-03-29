أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل أفضل مكاسب فصلية منذ 2009

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية وفصلية وشهرية في ترقب إعلان بيانات شركة "بيكر هيوز" عن منصات التنقيب عن الخام بالولايات المتحدة.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.5% إلى 68.17 دولار للبرميل.



ويتجه خام "برنت" لتسجيل مكاسب نسبتها 27% عن الربع الأول من العام الجاري.



كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.6% عند 59.65 دولار للبرميل.



أما خام "نايمكس" فيتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي كما يتجه لتحقيق مكاسب فصلية بنحو 31% عن الربع الأول.



وعلى مستوى سعري الخام "برنت" و"نايمكس" فأنهما يتجهان لتسجيل أفضل أداء فصلي للخام منذ الربع الثاني من 2009 حينما ارتفعوا بنسبة 40%.



وساهمت جهود أوبك في خفض الإنتاج بالتعاون مع روسيا بمقدار 1.2 مليون برميل منذ بداية 2019 في توازن السوق.



كما أن العقوبات التي طبقتها الولايات المتحدة على كيانات ذات صلة بالطاقة في إيران منذ العام الماضي وفنزويلا في العام الجاري أدت إلى خفض المعروض.



وفيما تلقت أسعار الخام ضغوطات على مدار جلسة أمس وذلك عقب تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب فيها منتجي أوبك بزيادة الإنتاج لخفض الأسعار.



وذكر ترامب أن الأسواق العالمية "هشة" وأن أسعار النفط تزداد بصورة كبيرة.



كما أفادت تقارير صحفية أن روسيا أبلغت السعودية بصعوبة الاستمرار في تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام الجاري.



وأضافت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة "رويترز" لم تسمها أن وزير الطاقة الروسي أبلغ نظيره السعودي بأنهم لن يتمكنوا من الالتزام بالاتفاق بعد نهاية سبتمبر المقبل.



ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة.