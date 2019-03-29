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الجمعة 29/مارس/2019 - 09:38 ص

تركيب محطتين لرصد مستويات الضوضاء البيئية بالإسكندرية والمنصورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2570707

أعلنت وزارة البيئة أنها قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بتركيب محطة لرصد مستويات الضوضاء البيئية بمدرسة سيدى بشر بالإسكندرية، كما تم تركيب محطة آخرى بمركز الكلى والمسالك البولية بمدينة المنصورة بالتنسيق مع جامعة المنصورة،وذلك بهدف تقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء البيئية التي تتعرض لها هذه المنشآت ذات الحساسية للضوضاء وكذلك المواطنين الكائنين في هذه المناطق.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة تطوير الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية، وسعيا لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي بإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والإستفادة من هذه النتائج في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء.

يذكر أن وزارة البيئة بدأت فى تنفيذ الشبكة القومية لرصد الضوضاء البيئية منذ 2007 والتى تهدف إلى تقييم مستويات الضوضاء البيئية وإعداد خريطة لها، وأيضا اعداد قاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للإستفادة منها عند إقامة منشآت جديدة وتصحيح الأوضاع الحالية، بالاضافة إلى إمداد الوزارات والجهات المعنية بنتائج الرصد وقيم مستويات الضوضاء للاستفادة منها فى إقامة أى مشروعات قومية مثل الطرق السريعة والكبارى والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.

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