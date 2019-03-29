"العصار" يبحث مع شركة "ترانسماش" الروسية آخر تطورات توريد 1300عربة سكة حديد

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ مع رئيس مجلس إدارة شركة "ترانسماش هولدنج الروسية"، موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين.



وناقش الاجتماع آخر التطورات بشأن مشروع توريد ( 1300) عربة سكة حديد وكذا التصنيع المشترك لعربات القطار والترام والمترو بالتعاون مع شركة " ترانسماش هولدنج " الروسية لصالح وزارة النقل وهيئة السكة الحديد.



وتم الإشارة خلال اللقاء إلى قيام وفد من الشركة الروسية خلال الأسبوع الحالى بزيارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ( مصنع 200 الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والمخطط التعاون بينه وبين الشركة الروسية فى تنفيذ هذا المشروع، وتم استعراض تطورات سير تنفيذ المشروع والخطوات التنفيذية وكافة التفاصيل اللازمة للمشروع.



من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة الشركة الروسية ؛ بالإمكانيات التكنولوجية لمصنع (200 الحربي)، مؤكدا أهمية استغلال هذه الإمكانيات في تجميع وتصنيع عربات القطارات فى التوقيتات المحددة وبالمواصفات الفنية المطلوبة، فى ظل الاهتمام الذى توليه وزارة النقل بتطوير هيئة السكة الحديد وخدمات النقل، وبما يعود بالنفع على المواطن المصرى.



وتم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة دائمة تجتمع بصفة دورية للوقوف على الموقف التنفيذي للاجراءات التي يتم إتخاذها بين الجانبين لتفعيل إجراءات التعاون.