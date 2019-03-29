القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
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الجمعة 29/مارس/2019 - 07:52 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 27 درجة

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
dostor.org/2570670

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة جنوبًا نهارًا، بارد ليلاً، غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 27
شبين الكوم 16 26
طنطا 15 26
دمنهور 13 25
الإسكندرية 12 20
بلطيم 13 22
مطروح 14 19
السلوم 13 21
سيوة 11 22
بورسعيد 15 24
دمياط 14 24
الزقازيق 14 26
الإسماعيلية 14 27
السويس 14 26
العريش 12 24
رفح 11 23
رأس سدر 15 26
نخل 06 26
نويبع 17 26
طابا 15 25
كاترين 07 21
الطور 16 28
شرم الشيخ 18 27
الغردقة 17 28
مرسى علم 16 27
الفيوم 14 31
بنى سويف 13 32
المنيا 13 34
أسيوط 14 32
سوهاج 13 32
قنا 14 32
الأقصر 15 33
أسوان 16 33
أبوسمبل 15 32
الوادي الجديد 14 33
شلاتين 17 28
أبورماد 18 27
رأس حدربة 19 26
حلايب 18 26

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