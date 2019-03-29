"هواوى" تسجل مبيعات سنوية قوية رغم الضغوط الأمريكية

قالت شركة "هواوي"، عملاق الاتصالات الصينية، اليوم الجمعة، إن مبيعاتها ارتفعت العام الماضي إلى أكثر من 100 مليار دولار، على الرغم من ضغوط الحكومة الأمريكية.



وفي عام 2018 بلغت مبيعات "هواوي" العالمية 721.2 مليار يوان، أي ما يعادل حوالي 105.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 19.5% عن العام السابق.



وذكرت الشركة في تقرير أعمالها السنوي إن صافي أرباحها قفز بنسبة 25.1 % على أساس سنوي إلى 59.3 مليار يوان.



ورفعت "هواوي" الشهر الجاري دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية للطعن على قانون يحظر على الوكالات الحكومية الامريكية التعاقد مع الشركة الصينية أو مع الشركات التي تستخدم معداتها بسبب مخاوف أمنية.