"صلاح" يستعد لمواجهة توتنهام بمفاجأة إسبانية

كشف النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، عن مفاجأة جديدة وهي متابعته للمسلسل الإسبانى "La Casa de Papel" الشهير بـ"Money Heist".



ونشر "صلاح"، عبر الاستورى الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، استماعه للأغنية الخاصة بالمسلسل داخل سيارته، التى تدور أحداثه عن محاولة سرقة مبنى مصلحة صك العملة فى إسبانيا، من قبل أمهر السارقين فى البلاد، واحتجازهم لرهائن داخل المبنى، لطباعة كميات الأموال التى يرغبون فى سرقتها وتبلغ حوالى 2.4 مليار دولار، وتواجد قائد المجموعة "البروفيسور" بالخارج لمحاولة إيهام الشرطة بعكس الخطة وإعطاء المهلة لزملائه بالداخل لطباعة الأموال.



ويستعد صلاح، لقيادة ليفربول فى مواجهة من العيار الثقيل أمام توتنهام، الأحد المقبل، ضمن لقاءات الجولة 32 من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.