ترامب يتحدث عن احتمال استخدام "الحقيبة النووية" ضد كوريا الشمالية

أكدت قناة "سي إن إن"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث خلال زيارته لبورتوريكو عام 2017 عن احتمال استخدام "الحقيبة النووية" ضد كوريا الشمالية.



وذكّرت القناة، بأن "ترامب" زار بورتوريكو في تلك الفترة، من أجل تقييم الأضرار الناجمة عن إعصار ماريا الذي ضرب المنطقة.



وخلال الزيارة، أشار "ترامب" إلى إمكانية استخدام "الحقيبة النووية" والهجوم على كوريا الشمالية.



ونقلت القناة، عن مصدر مطلع على تفاصيل تلك الزيارة، أن ترامب قال: "هذا ما لدي لكيم جونج أون".



من جانبه، رفض ريكاردو روسيلو حاكم بورتوريكو، تأكيد الحديث عن "الحقيبة النووية"، لكنه أشار إلى أنه جرت مناقشة مسائل مختلفة حينذاك.



وقال: "تم بحث مسائل أخرى، لكن في مركز الاهتمام كان الوضع في بورتوريكو. تطرق الرئيس لمجموعة من القضايا، لا أرغب الغوص في تفاصيلها".



وفي أغسطس 2017، قال ترامب للصحفيين: "من الأفضل بالنسبة لكوريا الشمالية، عدم توجيه المزيد من التهديدات للولايات المتحدة، لأن ذلك سيقابل بالنار والغضب والقوة التي لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل".