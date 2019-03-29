وزيرا التنمية المحلية والأوقاف ومحافظ الجيزة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المغفرة

يؤدى وزيرا التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعدد من قيادات الجيزة ورؤساء الأحياء والمدن، ومديرى المديريات، صلاة الجمعة اليوم بمسجد المغفرة بالجيزة.



ويأتى ذلك ضمن احتفالات الجيزة بعيدها القومى المئوى، والذى يوافق 31 من شهر مارس الجارى، بعد غدٍ الأحد، وتحتفل فيه المحافظة بذكرى تصدى أهالى قرية الشوبك بمركز البدرشين للاحتلال الإنجليزى وقطع خط القطار.