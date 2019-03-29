فيتنام تصادر أكثر من 9 أطنان عاج قادمة من الكونغو

صادرت فيتنام أكثر من تسعة أطنان من العاج غير القانوني المستورد من الكونغو، في واحدة من أكبر عمليات ضبط العاج في البلاد خلال الأعوام القلائل الماضية، وفقا لما ذكرته السلطات اليوم الجمعة.



وقال داو ذا نهوت، نائب مدير إدارة مدينة دا ناج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم العثور على 12.9 طن من العاج يوم الثلاثاء الماضي في حاوية كانت ضمن ثلاث شحنات تحمل علامات الخشب في ميناء تيين سا، في مدينة دا ناج.



وأظهرت التحقيقات الأولية أن الشحنات قد تم استيرادها إلى تيين سا، من الكونغو وكان من المفترض أن تسلم إلى شركة مقرها في مقاطعة كوانج نام 30 كيلومترا من تيين سا وما زالت السلطات تحقق في القضية.



يشار إلى أنه تم حظر التجارة الدولية في العاج منذ عام 1989، وفي فيتنام، يمكن أن يصل سعر الكيلوجرام الواحد العاج إلى ما بين 770 و1200 دولاروغالبا ما تستخدم فيتنام كمحطة للعاج الأفريقي في طريقها إلى الصين.

