القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
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الجمعة 29/مارس/2019 - 06:36 ص

"عواصف الاقتصاد" جعلت ثلث الأرجنتينيين فقراء

عواصف الاقتصاد جعلت
"عواصف الاقتصاد" جعلت ثلث الأرجنتينيين فقراء
وكالات
dostor.org/2570658

ارتفعت نسبة الفقر في الأرجنتين إلى حوالي الثلث في النصف الثاني من 2018 مع تضرر البلد الواقع في أمريكا الجنوبية من ركود اقتصادي وهبوط حاد في قيمة عملته (البيزو)، وصعود التضخم بوتيرة أسرع من الأجور.

وقالت وكالة الإحصاءات في الأرجنتين، إن نسبة الفقر بين السكان بلغت 32 بالمئة، ارتفاعا من 27.3 بالمئة في النصف الأول من 2018.

وزادت أيضًا نسبة أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 6.7 بالمئة، من 4.9 بالمئة.

وهزت الأرجنتين العام الماضي ما سماه الرئيس موريسيو ماكري "عواصف" اقتصادية دفعت البلاد إلى إبرام اتفاق تمويل بقيمة 56.3 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي إطار ذلك الاتفاق، تعهد ماكري بخفض الانفاق الحكومي وزيادات في أسعار المرافق، وهى سياسات أثارت احتجاجات في الشوارع في العاصمة بوينس آيريس، ومدن أخرى في أرجاء البلاد.

وألحقت الاضطرابات الاقتصادية ضررا شديدا بالشركات الصغيرة والأفراد مع صعود التضخم إلى معدل سنوي فوق 50 بالمئة، وزيادات حادة في أسعار الفائدة، قلصت فرص الحصول على الائتمان وهبوط شديد في قيمة البيزو أمام الدولار الأمريكي.

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