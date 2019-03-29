إصابة "مينا" مع كولومبيا تغضب مدرب إيفرتون

انتقد ماركو سيلفا مدرب إيفرتون مسؤولي منتخب كولومبيا لتجاهل نصيحة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشأن ييري مينا الذي عاد من فترة التوقف الدولي بإصابة في العضلة الخلفية للفخذ.



وشارك "مينا" في التشكيلة الأساسية في مباراتين مع كولومبيا إذ لعب 90 دقيقة في الفوز 1-صفر على اليابان يوم الجمعة الماضي قبلعرضه لإصابة في الشوط الأول من الهزيمة 2-1 أمام كوريا الجنوبية بعد ذلك بأربعة أيام.



وقال "سيلفا" مؤتمرًا صحفيًا: "كنا نعلم مخاطرة إشراكه في مباراتين. أكدنا ذلك لهم لكننا لا نستطيع التحكم في القرارات".



وتابع: "وجه النصيحة لهم.. كانت هناك مخاطرة بإشراكه في مباراتين في فترة قصيرة. اتخذوا القرار وللأسف لنا ولييري فقد تعرض للإصابة".



وانضم "مينا" إلى إيفرتون قادمًا من برشلونة في أغسطس لكنه اكتفى بالمشاركة في التشكيلة الأساسية في تسع مباريات فقط بسبب إصابة متجددة في القدم.



وأضاف "مينا": "موسمه لم ينته. دعونا نرى فترة غيابه لكني أتوقع... عودة مينا للعب قبل نهاية الموسم".



وتابع: "لم يكن موسما سهلا بالنسبة له منذ انضمامه للفريق. عانى من لحظات سيئة وتعرض للإصابات".



ويحل إيفرتون، صاحب المركز 11 في الدوري، ضيفا على وست هام يونايتد صاحب المركز التاسع غدا السبت.