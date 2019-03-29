"روس كوسموس": اختبار صاروخ "سويوز-5" الفضائى بإطلاقه 4 مرات

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روجوزين، أن اختبارات صاروخ "سويوز-5" المخطط لها لأعوام 2022-2025، تقضي بإطلاق مركبة مأهولة واحدة هي "فيديراتسيا" متعددة الاستخدام.



وقال روجوزين إن اختبارات صاروخ "سويوز-5" بمركبة "فيديراتسيا" ستنطلق بحلول عام 2022.



وبمقدور صاروخ "سويوز-5"، حسب روجوزين، أن يطلق مركبة "فيديراتسيا" المأهولة إلى المدار الأرضي المنخفض وإلى مدار القمر.



ويتوقع أن ينتهي تصنيع صاروخ "سويوز-5" عام 2021، ثم يبدأ اختباره عن طريق إطلاقه إلى المدار الأرضي. ويقضي برنامج اختبار الصاروخ بإطلاقه إلى مدار الأرض 4 مرات أعوام 2022-2025.



يذكر أن مركبة "فيديراتسيا" تخصص لنقل رواد الفضاء والحمولة إلى المدار الأرضي، ولتحقيق رحلات مأهولة في الفضاء البعيد.



وتتسع المركبة لـ 4 أفراد، وبمقدورها البقاء في الفضاء لمدة 30 يوما أو عام واحد في حال التحامها بمحطة فضائية. ويتوقع أن يطلق أول نموذج منها إلى الفضاء بحلول عام 2022.



وأقرت "روس كوسموس" في وقت سابق المشروع التصميمي لصاروخ "سويوز-5" الذي تولت شركة "إينيرجيا" الروسية تصنيعه.