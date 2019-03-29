بليجرينى: وست هام ربما يبيع رايس إذا كان السعر مناسبا

قال مانويل بليجريني مدرب وست هام يونايتد إن احتمال انتقال ديكلان رايس لاعب الفريق لأحد الأندية الستة الكبيرة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ربما يكون مرهونا "بمسألة السعر" بعد تألق لاعب الوسط في ظهوره الأول مع منتخب إنجلترا الأسبوع الماضي.



وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن احتمال انتقال رايس إلى مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي بعد أن عزز اللاعب مكانه في الفريق الأول مع وست هام وخاض 28 مباراة في الدوري تحت قيادة بليجريني هذا الموسم، بحسب رويترز.



وبعد أن حول الولاء على الصعيد الدولي من آيرلندا، شارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما مع إنجلترا في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أوروبا 2020 أمام جمهورية التشيك ثم الجبل الأسود.



وردا على سؤال بشأن احتمال انتقال رايس في فترة انتقالات ما قبل الموسم المقبل، قال بليجريني إنه ليس في إمكان النادي فعل الكثير للحيلولة دون حدوث ذلك.



وقال المدرب للصحفيين اليوم الخميس "في هذه الحالة (وجود اهتمام من بعض الأندية) فإن الأمر يتعلق كالمعتاد بقيمة الصفقة.



وأضاف: "ربما قررت الأندية الكبرى دفع مبلغ ضخم".



وقال المدرب إن أداء رايس على الصعيد الدولي لم يكن مفاجئا له لأن اللاعب الصاعد كان يتمتع دائما بالقوة والصفاء الذهني وهو ما يميز غالبا اللاعبين أصحاب الخبرة.



وسيستضيف وست هام التاسع في الترتيب منافسه ايفرتون صاحب المركز 11 في الدوري بعد غد السبت.



وشكك بليجريني في قدرة صانع اللعب سمير نصري على اللحاق بالمباراة لأنه يعاني من مشكلة في ربلة الساق، بينما قال إن المهاجم أندي كارول سيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد حالة كاحله المصاب.