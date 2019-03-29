كوبا.. "نقلة إلى العصر" بفضل جوجل

وقعت كوبا وشركة جوجل اتفاقا لتطوير الاتصالات بالجزيرة ويمكنها من امتلاك أحدث تقنيات الإنترنت الجديدة.



ومن المقرر أن توقع عملاق الإنترنت الأمريكي والحكومة الكوبية في هافانا اتفاقا لإنشاء اتصال سلس بدون تكلفة بين شبكتيهما بمجرد أن تتمكن كوبا من الاتصال الفعلي بكبل الألياف الضوئية الجديد تحت سطح البحر.



سيتيح الاتفاق للكوبيين الوصول بشكل أسرع إلى المحتوى على خوادم جوجل، وسيقلل من تكلفة ربط الحكومة الكوبية المستخدمين بمحتوى جوجل.



ويتعين على مالكي الشبكات مثل إيتكسا التي تحتكر الاتصالات الكوبية حاليًا دفع رسوم مشغل لطرف ثالث للوصول إلى مواقع مثل يوتيوب وجوجل مابس وجول.



تمتلك كوبا حاليًا اتصالًا رديئا بالألياف الضوئية يمر تحت منطقة الكاريبي إلى فنزويلا.