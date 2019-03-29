الإفراج عن الناشط السياسى علاء عبد الفتاح

أكد المحامى مختار منير، أنه تم الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، من قسم شرطة الدقي، وذلك بعد انتهائه من قضاء عقوبة السجن 5 سنوات، لإدانته مع آخرين، في أحداث المظاهرات التي وقعت في محيط مجلس الشورى.



وقال منير، في منشور كتبه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "علاء عبد الفتاح ع الأسفلت.. الحرية لكل المحبوسين".



كما أعلنت منى سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أن وزارة الداخلية أنهت إجراءات الإفراج عنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بعد قضائه مدة السجن المحكوم عليه بها في قضية أحداث مجلس الشورى.



كانت أسرة علاء عبد الفتاح "والدته الدكتورة منى سويف، وشقيقتاه منى وثناء، وزوجته منال"، وبصحبتهن المحامي الحقوقي مالك عادلي، والناشطة السياسية ماهينور المصري، قد انتظرته أمام قسم شرطة قصر النيل، لإتمام الإجراءات النهائية لإخلاء سبيله، بعد انتهائه من قضاء عقوبة السجن 5 سنوات، لإدانته ضمن آخرين، في أحداث المظاهرات التي وقعت في محيط مجلس الشورى.