التوصل لحل مشكلة ضياع مفتاح السيارة

قررت شركة هيونداي العمل على خطط لإدخال تقنية "مفتاح رقمي" جديدة في طرازات مستقبلية مختارة تبدأ هذا العام، والتي تساعد في حل مشكلة ضياع مفتاح السيارة.



وتمكن التقنية المستخدمون منتنزيل المفتاح الرقمي كتطبيق، مع السماح لكل سيارة بأربعة أجهزة معتمدة، بحسب ما نشره موقع "كار كيز".



ويعمل النظام عن طريق استخدام تقنية الاتصالات القريبة المدى (NFC) الآمنة للغاية، مع تركيب الهوائيات في مقابض الباب الأمامي وفي لوحة شحن لاسلكية داخل السيارة.



ويقوم المستخدمون بإلغاء قفل السيارة عن طريق إحضار هاتف ذكي معتمد بالقرب من الباب، ثم بدء تشغيل السيارة عن طريق وضعها على لوحة الشحن والضغط على زر بدء أو إيقاف.



​ويمكن أيضا أن تتعرف المركبة على الإعدادات المفضلة لكل مستخدم، مثل موضع المرايا والمقاعد وعجلة القيادة، بالإضافة إلى أدوات التحكم لأنظمة الصوت والفيديو والملاحة، وشاشة العرض العلوية.