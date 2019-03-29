"كايرو جاز" يحتضن أولى حفلات اللبنانية فرح نخول فى مصر

تستعد المطربة اللبنانية فرح نخول لدخول السوق المصري لأول مرة، عبر إحيائها أولى حفلاتها الغنائية فى القاهرة، والتى يحتضنها "كايرو جاز كلوب" بالعجوزة، في تمام العاشرة والنصف مساء غدٍ السبت.



فرح نخول صوت لبناني صاعد عرفت بتقديمها روح الفلكلور اللبناني على طريقتها الخاصة، وتألقت بإعادة إحيائها روائع جارة القمر فيروز، وأغنيات الزمن الجميل، واشتهرت بأغانيها عبر منصات السوشيال ميديا مثل "صباح ومسا" و"طب أنا مالي" و"كيفك انت"، حتى إطلاقها أولى أغانيها المصورة "ليلة لو باقي في عمري ليلة"، اكتشفت شغفها بالموسيقى منذ سن السابعة، وتعمقت في دراستها للقانون والموسيقى في لبنان بين الكونسرفاتوار والجامعة اللبنانية، وغنت في بداياتها مع الموسيقار اللبناني ريان الهبر، وحققت انتشارًا واسعًا بمشاركتها الغناء فى فرقة الموسيقار الكبير زياد رحباني، حتى انطلقت مؤخرًا فى مشروعها الموسيقى المنفرد.