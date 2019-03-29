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اقتصاد
الجمعة 29/مارس/2019 - 01:48 ص

النفط يغلق شبه مستقر متجاهلا تغريدات ترامب

النفط يغلق شبه مستقر
وكالات
dostor.org/2570631

أغلقت العقود الآجلة للنفط شبه مستقرة بعد تعافيها من أسوأ خسائرها أثناء الجلسة حين دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة أوبك إلى زيادة إنتاج الخام في مسعى لخفض الأسعار التي تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها الفصلية في عشر سنوات.

وبلغت العقود الآجلة أدنى مستوى في الجلسة عقب تصريحات ترامب مباشرة، لكنها ارتفعت بعد ذلك فوق مستوياتها قبل تغريدة الرئيس الأمريكي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 11 سنتا ليبلغ عند التسوية 59.30 دولار للبرميل. وفي وقت سابق، هبط العقد إلى 58.20 دولار للبرميل عقب تغريدة ترامب، التي قال فيها إن "من المهم للغاية أن تزيد أوبك تدفق النفط" في ظل هشاشة الأسواق العالمية.

وتراجع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة سنتا واحدا ليبلغ عند التسوية 67.82 دولار للبرميل، بعدما هبط في وقت سابق إلى 66.54 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار النفط أكثر من 25 بالمئة هذا العام، ويتجه خام غرب تكساس الوسيط لتحقيق أكبر مكاسبه للربع الأول منذ 2002. ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل أكبر صعود فصلي منذ 2009، وهو ما يرجع في الأساس إلى تحركات أوبك وحلفائها مثل روسيا لخفض الإنتاج.

واتفقت أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف باسم أوبك+، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من بداية العام الحالي.

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