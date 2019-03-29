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الجمعة 29/مارس/2019 - 01:35 ص

هيجواين يعلن اعتزاله دوليا "لكى يرتاح الكثيرون"

هيجواين يعلن اعتزاله
وكالات
dostor.org/2570626

أعلن جونزالو هيجواين مهاجم تشلسي الإنجليزي اعتزال اللعب دوليا مع منتخب الأرجنتين، منهيا مسيرة شملت خسارة 3 مباريات نهائية.

وقال هيجواين في مقابلة مع شبكة "فوكس سبورتس": "انتهى مشواري مع المنتخب الوطني. سأتابع الأمور الآن من الخارج لكي يرتاح الكثيرون".

وأضاف: "تحدثت إلى (مدرب الأرجنتين ليونيل) سكالوني وأوضحت له وجهة نظري. تم اتخاذ القرار وأعتقد إن هذا هو أفضل شيء بالنسبة لي".

وخاض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما 75 مباراة دولية مع الأرجنتين وسجل 31 هدفا، وكان آخر ظهور له مع المنتخب في الانتصار 2-1 على نيجيريا في كأس العالم 2018.

وأضاع المهاجم المخضرم فرصة واضحة لافتتاح التسجيل في نهائي كأس العالم 2014، الذي خسرته الأرجنتين أمام ألمانيا.

كما أهدر فرصة وهو أمام المرمى في نهائي كأس كوبا أمريكا 2015 أمام تشيلي، وأضاع ركلة جزاء خلال الاحتكام لركلات الترجيح التي خسرها "راقصو التانجو".

وقدم هيجواين أداء مخيبا للآمال في نهائي "كوبا أميركا" 2016 في نسختها المئوية أمام تشيلي أيضا، حيث خسر فريقه بركلات الترجيح للنسخة الثانية على التوالي.

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