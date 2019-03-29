القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
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الجمعة 29/مارس/2019 - 01:15 ص

فيديو.. تامر سرى يطرح أغنيته الجديدة "بنظلم بعض"

فيديو.. تامر سرى
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2570625

طرح المطرب تامر سري، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بنظلم بعض" وذلك على قناة "مزيكا"، وخطفت الأنظار بسنت النبراوي الشهير بكليب "بسبوسة" مع الفنان أكرم حسني.

الأغنية من كلمات الشاعر إبراهيم شتا، وألحان معز علي، وتوزيع محمد عمار ورؤية وإخراج تامر سري.

وقام بإهداء الكليب لأولاده وخاصة نجله سليم بمناسبة عيد ميلاده وأيضا ابنته تمارا، واستعان في الكليب بنور القواس مدير التصوير الأجنبي وحرص علي توجيه الشكر له.

أغنية "بنظلم بعض" تنتمي إلى اللون الدرامي الحزين، وتم تصويرها في دبي، وشاركته في الكليب بسنت النبراوي، الشهيرة بـ"بسبوسة" والطفلة ماريا حكيم.

على جانب آخر يعمل "سري" على أغنية جديدة من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان محمد النادي، بينما كانت أبرز أعماله الفنية، أغنيات "خليك، والدنيا لهياني، ولحظة من فضلك.


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