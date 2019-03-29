"الصناعات الثقافية" حلقة نقاشية بمعرض الإسكندرية للكتاب

ضمن فعاليات معرض الأسكندرية للكتاب٬ تعقد في الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة٬ ندوة تحت عنوان "الصناعات الثقافية ودور مؤسسات المجتمع المدني فى نجاحها" وذلك في قاعة C التابعة لمكتبة الأسكندرية.



هذا ويشارك في الحديث والمناقشة كل من: الدكتور محمد زكريا عناني، رئيس فرع الإسكندرية لاتحاد كتاب مصر، ودكتور محمد رفيق خليل، رئيس مجلس إدارة إتيليه الإسكندرية، ودكتور ماهر عزت مدير مؤسس أكاديمية السفن إتش ومدير أكاديمية الماهر لتكنولوجيا المعرفة، القاهرة، يديرها أدهم مسعود القاق.