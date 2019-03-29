اليوم.. مناقشة ديوان "كرسى بعجل" للشاعر أحمد جمال

يحتضن مركز ممر الثقافى بباب اللوق٬ في الخامسة من بعد عصر اليوم الجمعة٬ فعاليات حفل توقيع ومناقشة ديوان "كرسي بعجل" لشاعر العامية أحمد جمال أحمد٬ برعاية وتنظيم مؤسسة الحسن لدمج القادرون باختلاف.



ويضم الديوان عدة قصائد منها: حلوانى دخان٬ هارى بوتر والله أعلم٬ المقامة البلكونية٬ ومتخلفوش.



ومن قصيدة "حلواني دخان" نقرأ:

يا حاضنة كل اللي مكسل

وخير من كان لي ممثل

حلواني دخان يا معسل..

كان الندا جواكي سنين

يا مجلس النخبة الرايقين



أشهد بأنك حبانا

على اختلافنا مقابلانا

يا حانة لموظف عانا

وراحة لجموع الكادحين

يا مجلس النخبة الرايقين



عليكي بكتب اشعاري

وأبوح بكل المتداري

و أوزع الهم الجاري

والم ضحكة من القاعدين

يا مجلس النخبة الرايقين



ف وقت عوزة بتكفينا

شغالة مكتب وكبينة

وقاعة اجتماعات لينا

وصالة استقبال وافدين

يا مجلس النخبة الرايقين



أحب فيكي المهنية

حنيتك ع الميزانية

وعدالتك الاجتماعية

ف لم أطياف العاطلين

يا مجلس النخبة الرايقين



طول ما أنتي بلدي بموت فيكي

وإن كنتي أفرنجي أعاديكي

عشان احبك خليكي

أميرة الشاي ف الخمسين

يا مجلس النخبة الرايقين



يشار إلى أن "كرسي بعجل" هو ديوان "جمال" الثاني٬ وكان قد صدر له ديوانه الأول تحت عنوان "اللي جاي سحلة" عام 2015.

