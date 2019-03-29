اليوم.. احتفالية يوم العطاء بمركز طلعت حرب الثقافى

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الواحدة ظهر اليوم الجمعة، حفل فني وترفيهي بمناسبة عيد الأم ويوم اليتيم بعنوان "يوم العطاء".



يستضيف المركز 200 طفل من الأطفال الأيتام وذوي القدرات الخاصة، من منطقة زينهم، السيدة زينب، السيدة نفيسة، بالإضافة لعدد من دور الأيتام بالمنطقة، ويتضمن الحفل ورش فنية، عروض الأراجوز، التنورة، الساحر، عرض للسيرك القومي، كما يتم تكريم عدد من أمهات الأطفال ذوي القدرات الخاصة لدورهم في رعاية أطفالهن.