القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

فن
الجمعة 29/مارس/2019 - 12:39 ص

بالفيديو.. البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "لمس أكتاف"

ياسر جلال
ياسر جلال
منار إبراهيم
dostor.org/2570611

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "لمس أكتاف" الذي يخوض بطولته الفنان ياسر جلال، البرومو الدعائي الثاني التي سيطرت عليه حالة من الأكشن والإثارة، ومن المقرر عرض العمل خلال الماراثون الرمضاني المقبل.

ويجسد "ياسر" دور "أدهم"، وهو بطل رياضي يحرص على ممارسة المصارعة الرومانية، ويلعب أمام اللاعب كرم جابر، الحاصل على الميدالية الذهبية الأوليمبية بهذا النوع من الرياضة، وتربطهما علاقة صداقة قوية منذ صغرهما، ويتمنيان احتراف اللعبة والسفر خارج البلاد.

"لمس أكتاف" يشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، هبة عبدالغنى، أحمد كشك، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين النباوي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

منذ أقل من شهر

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى

منذ 3 شهر

ليدى جاجا تلفت الأنظار بإطلالتها فى حفل "الجولدن جلوب"

منذ 4 شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ 5 شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ 6 شهر

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

الآن

رئيس "الأمن القومي" بالبرلمان: دراسة مد فترة النائب العام وموازنة القضاء

"المركزي" يكشف عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة

فنزويلا تقيل خوان جوايدو من رئاسة البرلمان

رئيس"النواب": حريصون على التوازن ما بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

ads
الأكثر قراءة

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

جريمة شرف فى الوراق.. تستعين بزوجها لذبح عشيقها بعد تهديدها بفيديوهات جنسية

رئيس الزمالك يمنح جروس حرية تحديد مصير كهربا فى مباراة القمة

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

ألبومات الصور

بالصور.. الكشف على 1542 مواطنا بالمجان فى إدفو بأسوان

بالصور.. 200 عمل فى المعرض الطلابى لقسم الديكور بـ"فنون جميلة المنيا"

بالصور.. اختتام الأسبوع الثالث لندوات التعديلات الدستورية بجامعة المنيا

تكريم الأمهات المثاليات من العاملات بمركز دسوق فى كفر الشيخ

رياضة

شباب بلوزداد والنادي القسنطيني يتأهلان إلى المربع الذهبي ببطولة كأس الجزائر

هاميلتون يدعو لموقف أكثر شدة من مجرد إبداء الدعم في مواجهة العنصرية

الجديدي يوقف سلسلة انتصارات الوداد متصدر الدوري المغربي

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

جريمة شرف فى الوراق.. تستعين بزوجها لذبح عشيقها بعد تهديدها بفيديوهات جنسية

رئيس الزمالك يمنح جروس حرية تحديد مصير كهربا فى مباراة القمة

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

الرئيس نيوز

"العلمين".. من غبار الحرب العالمية إلى مدن الجيل الرابع

غضب من دعوات التظاهر ضد تعديل الدستور: "لقطة على حساب الوطن"

مطالبة بتغريم المتخلفين عن التصويت على تعديل الدستور

كمال أبو عيطة: "الناس هتقول عليا نصاب لو قولت أن تعديلات الدستور كويسة"

رئيس النواب يرد على مطلب سحب الجنسية من معترضي التعديلات الدستورية

كشكول

فوز معيد بأصول الدين بالمنصورة بالمركز الأول عالميًا في القرآن الكريم

جامعة الزقازيق تستضيف مستشار وزير المالية

"آداب المنوفية" يستضيف جماعة شرنقة الشعرية بأمسيته الخامسة

السفير المصري بألمانيا: توقيع ٤ اتفاقيات للتعليم بين مصر وألمانيا

الجيزة الأزهرية تشارك فى حفل أمهات من ذهب

الأمصار

العفو الدولية: نرحب بالإفراج عن الناشطات السعوديات

مقتل 4 مسلحين في تبادل لإطلاق النار بجزر القمر

الكرملين: روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار عبوة ناسفة في العاصمة الصومالية

مدن فنزويلا تستعيد الكهرباء تدريجيا بعد انقطاع لعدة أيام

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

يشرب 6 علب من مشروبات الطاقة يوميًا.. والنتيجة صادمة

الحكومة الأمريكية تتهم "فيسبوك" بالتمييز في الإعلانات العقارية

"القناع الذهبي" يفتتح برنامجا مسرحيا دوليا في موسكو

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

5 بدائل صحية للبلاستيك في الحياة اليومية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎