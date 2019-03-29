بالفيديو.. البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "لمس أكتاف"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "لمس أكتاف" الذي يخوض بطولته الفنان ياسر جلال، البرومو الدعائي الثاني التي سيطرت عليه حالة من الأكشن والإثارة، ومن المقرر عرض العمل خلال الماراثون الرمضاني المقبل.



ويجسد "ياسر" دور "أدهم"، وهو بطل رياضي يحرص على ممارسة المصارعة الرومانية، ويلعب أمام اللاعب كرم جابر، الحاصل على الميدالية الذهبية الأوليمبية بهذا النوع من الرياضة، وتربطهما علاقة صداقة قوية منذ صغرهما، ويتمنيان احتراف اللعبة والسفر خارج البلاد.



"لمس أكتاف" يشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، هبة عبدالغنى، أحمد كشك، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين النباوي.