بالصور.. مسجد أبوالعباس بالإسكندرية يستقبل الأطفال المسلمين والمسيحين

استقبل الشيخ محمد يوسف، إمام مسجد أبي العباس المرسي، اليوم الخميس، عددًا من الأطفال المسلمين والمسيحين، الذين زاروا المسجد للتعرف على تاريخه ومعالمه؛ تأكيدًا من المديرية على أهمية السياحة والتعرف على التاريخ الحضاري لمدينة الإسكندرية وربط الأطفال بمدينتهم ووطنهم منذ صغرهم.



وعلى صعيد أخر، شاركت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، برعاية الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية في المؤتمر المنظم من شركتي المياه والصرف الصحي، بحضور الشيخ حسن عبدالبصير، مدير الدعوة؛ تأكيدًا على أهمية المياه وضرورة المحافظة عليه وترشيد استهلاكه وعدم تلويثه، كما يجب أيضًا المحافظة على شبكة الصرف الصحي.



وحضر الاحتفال، الشيخ أشرف سلمان، مدير إدارة الجمرك، والشيخ عادل البري، مفتش بالإدارة، والشيخ أحمد درويش، إمام مسجد الإمام البوصيري.