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رياضة
الخميس 28/مارس/2019 - 11:16 م

شباب بلوزداد والنادي القسنطيني يتأهلان إلى المربع الذهبي ببطولة كأس الجزائر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2570599

تأهل فريقا شباب بلوزداد والنادي القسنطيني اليوم الخميس إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الجزائر لكرة القدم، إثر فوزهما على نصر حسين داي 3 1 ومولودية وهران 5 4 بضربات الجزاء الترجيحية، على الترتيب، في إياب دور الثمانية للبطولة.
وكان نصر حسين داي تغلب على شباب بلوزداد 1 صفر ذهابا، لكن بلوزداد فاز 3 1 ليتأهل بفوزه بنتيجة إجمالية 3 2.
وتقدم شعيب قداد لشباب بلوزداد في الدقيقة 28 قبل أن يعادل فوزي يايا النتيجة لنصر حسين داي في الدقيقة.43
وعاد قداد ليسجل الهدف الثاني لبلوزداد في الدقيقة 60، ثم أضاف أمير سعيود الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 83.
أما النادي القسنطيني، فقد حسم المواجهة أمام مولودية وهران وبطاقة التأهل عبر ضربات الجزاء الترجيحية، حيث تعادل الفريقان 1 1 ذهابا ثم انتهت مباراة الإياب اليوم بالتعادل 1 1 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.
وسجل رشيد ناجي هدف التقدم لمولودية وهران في الدقيقة 58 من مباراة اليوم قبل أن يعادل نصر الدين زعلاني النتيجة لشباب قسنطنية في الدقيقة 68، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1 1 ويلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي ومن بعده ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لشباب قسنطينة بفوزه 5 4.
وكان وفاق سطيف حسم تأهله بالفعل إثر فوزه على اتحاد عنابة 4 صفر إيابا في 27 شباطفبراير الماضي حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوزعنابة 2 صفر.
وتكتمل أضلاع المربع الذهبي بعد غد السبت عبر المباراة المقررة بين نادي بارادو وشبيبة بجاية، علما بأن مباراة الذهاب قد انتهت بينهما بالتعادل السلبي.

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