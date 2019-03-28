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رياضة
الخميس 28/مارس/2019 - 11:07 م

هاميلتون يدعو لموقف أكثر شدة من مجرد إبداء الدعم في مواجهة العنصرية

هاميلتون يدعو لموقف
وكالات
dostor.org/2570594

دعا لويس هاميلتون بطل العالم خمس مرات في سباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الخميس إلى اتخاذ ما هو أكثر من مجرد إبداء الدعم في مواجهة العنصرية في كافة مناحي الحياة بعد أن أدان إساءة وجهت للاعبي منتخب بلاده انجلترا لكرة القدم.
واستخدم سائق مرسيدس حسابه على انستجرام الذي يتابعه 10.2 مليون شخص لإدانة صيحات "بغيضة" رددتها بعض الجماهير خلال مواجهة خاضتها انجلترا في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أوروبا 2020 على ملعب الجبل الأسود.
وقال السائق البريطاني لمتابعيه "هذا تصرف غير مقبول على الإطلاق ولا مكان له في أي رياضة الحب يسمو على الكراهية اسكتواالكارهين".
وأوضح هاميلتون للصحفيين قبل اقامة سباق جائزة البحرين الكبرى الأحد المقبل انه من "الجنون" أن نشاهد مثل هذه العنصرية بهذا الشكل الصارخ في العالم.
وقال "إنها حقيقة موجودة في جميع أنحاء العالم. العنصرية قضية حقيقية من المحزن أن نراها. إنه لأمر رائع أن نشاهد الناس يقفون لدعم بعضهم البعض.
وأضاف "الناس بحاجة للتكاتف لمواجهة الأمر.
"أتذكر حين كنت في المدرسة كنت أتعرض لبعض المواقف... هذا لا يجب أن يحدث في أي مكان. يجب اتخاذ إجراء ويجب أن نكون أكثر صرامة (ضد العنصرية)".
وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا بعد أن قال داني روز ورحيم سترلينج وكالوم هودسون-أودوي لاعبو انجلترا إنهم تعرضوا لإساءات عنصرية في بودجوريتشا.
وقال اللاعب الصاعد هودسون-أودوي إنه سمع أصوات قردة تصدر من المدرجات في الفوز 5-1 على الجبل الأسود.
وواجه هاميلتون، الذي هاجر جده وجدته لوالده إلى بريطانيا من جزيرة جرينادا في الكاريبي، إساءة عنصرية في مرحلة الطفولة وفي مقتبل مسيرته خاصة في إسبانيا في 2008 خلال اختبارات ما قبل موسمه الثاني مع فريق مكلارين.

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