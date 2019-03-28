نمو الاقتصاد الأمريكي يتباطأ مع انحسار الدعم من محفزات مالية

تباطأ الاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من العام الماضي بأكثر مما كان متوقعا، وهو ما يبقي النمو في 2018 دون المستوى الذي استهدفته إدارة ترامب والبالغ 3 في المئة.



وفي قراءتها الثالثة للنمو في الربع الرابع، قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 2.2 بالمئة. وهذا الرقم منخفض عن القراءة البالغة 2.6 بالمئة في التقديرات السابقة التي صدرت في فبراير.



ونما أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة بلغت 3.4 بالمئة في الربع الثالث. وبلغ النمو للعام 2018 بكامله 2.9 بالمئة متماشيا مع التقديرات السابقة، لكنه يبقى دون المستوى الذي استهدفه البيت الأبيض والبالغ 3 في المئة على الرغم من محفزات مالية كبيرة من بينها إعفاءات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار.



لكن النمو في العام الماضي هو الأقوى منذ 2015 وأعلى من النمو المسجل في 2017 البالغ 2.2 في المئة.