سامح الصريطي: أتمنى أن أشاهد مسرحية "لازلنا هنا" أكثر من مرة

قدم فريق جامعة بني سويف، اليوم، عرضا مسرحيا بعنوان "لازلنا هنا" للمخرج رامي محمد، أمام لجنة التحكيم بجائزة «إبداع» لشباب الجامعات المصرية في دورتها السابعة، على مسرح وزارة الشباب والرياضة، والتي تكونت من: الفنان سامح الصريطي، والفنانة وفاء الحكيم، والفنان فتوح أحمد.



قال الفنان فتوح أحمد، أنه أمام طاقات تمثيلية كبيرة، وأنه سعيد بمشاركة العديد من العروض القوية بالمهرجان ما يضع لجنة التحكيم في حيرة عند اختيار العرض الفائز. مؤكدًا: "الجائزة الحقيقية هي المتعة التي عشتها خلال مدة العرض".



وعلقت الفنانة وفاء الحكيم على حرفية التصميم الاستعراضي وبلاغته البصرية، موجهة الشكر لمحمد عبد الصبور مصمم الاستعراضات، قائلة: "لقد قدمت لنا استعراضاتك "وليد وديانا" كفنانين شاملين لهما مستقبل كبير في فن المسرح".



فيما أخذت "وفاء" على رامي محمد مخرج العرض، أن يجمع بين التأليف والإخراج، موضحة أن ذلك جعلنا نرى صوتا واحدا طوال العرض، بدلا من أن نرى أثر العمل الجماعي وهو أساس العمل المسرحي. مؤكدة أن "رامي" أثبت حضوره بقوة بهذا العرض كمخرج كبير.



وقال الفنان سامح الصريطي، أنه شاهد عرضا تتكامل به كل أدوات الإخراج والتمثيل، قائلا: "نجح رامي محمد في السيطرة على حناجر الممثلين، وقدم عرضا متقنا".



وأكد "الصريطي": "لم أشاهد عرضا كهذا من قبل، فكل مكونات العرض تقول أنك تسعى لتأسيس شخصية مسرحية مستقلة لك". موضحا أن قدرة "رامي" الإخراجية برزت من خلال نجاحه في الحفاظ على مكونات ديكور ثابتة، مع إعطائها إحساس متغير للمشاهد صادق وحقيقي، فالسور الخشبي تارة سور حديقة وتارة سور سجن، وأخيرا سور مقابر.



وقال الفنان سامح الصريطي، أنه كان يود لو كان العرض قريبا من محليتنا قليلا، مؤكدا: "أتمنى أن أشاهد هذا العرض أكثر من مرة".



العرض المسرحي "لازلنا هنا"، بطولة: وليد حسين، ديانا هاني، جويد نجم الدين، عبد الرحمن مجدي (جيكا)، محمد رجب. إضاءة: عز حلمي وأحمد عبد العليم. تصميم استعراضات: محمد عبد الصبور. مساعد مخرج: محمد عصام رؤوف. مخرج منفذ: محمد سيد (مانو). تأليف وإخراج: رامي محمد.