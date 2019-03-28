الجديدي يوقف سلسلة انتصارات الوداد متصدر الدوري المغربي

أوقف الدفاع الحسني الجديدي، سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لضيفه الوداد البيضاوي وتعادل 1-1 مع المتصدر في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم الخميس.



و فاجأ الوداد البيضاوي مضيفه المدعوم بعدد كبير من المشجعين بهدف مبكر بعد مرور 22 ثانية فقط بعد تمريرة من محمد أوناجم إلى النيجيري ميشيل باباتوندي الذي استغل غياب الرقابة الدفاعية وافتتح التسجيل.



وكان بإمكان باباتوندي إضافة الهدف الثاني بعد اكتمال ربع ساعة لكنه انفرد بالمرمى وسدد بجوار القائم الأيمن.



واندفع الجديدي بحثا عن التعادل وكان قريبا من ذلك عندما انفرد التنزاني سايمون مسوفا بمرمى الوداد في الدقيقة 21 لكن الحارس رضا التكناوتي أنقذها على مرتين.



وتصدى محمد اليوسفي حارس الجديدي لضربة رأس من المدافع أشرف داري في الدقيقة 67 وحولها إلى ركلة ركنية.



ورد الجديدي بعد دقيقتين وأرسل الطيب بوخريص كرة عرضية من الجهة اليمنى إلى بلال الميغري الذي مهدها إلى مسوفا ليهز الشباك برأسه من مدى قريب ويدرك التعادل.



وضغط الدفاع الحسني الجديدي في الدقائق الأخيرة لكنه أهدر فرصتين خطيرتين بواسطة الميغري ومسوفا ليتجنب الوداد خسارته الأولى في الدوري منذ أكثر من شهرين.



وبقي الوداد البيضاوي في الصدارة برصيد 49 نقطة وبفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه حسنية أغادير واتحاد طنجة بينما أصبح رصيد الجديدي26 نقطة في المركز 11.