إصابة 50 شخصًا جراء تصادم قطارين في إيطاليا

أصيب حوالي 50 شخصا، اليوم الخميس، في إيطاليا جراء تصادم قطارين في مقاطعة كومو شمالي البلاد، وفقا خدمة الإطفاء الحكومية في إيطاليا.



وأوضحت خدمة الإطفاء الحكومية في بيان أن سبب الحادث، انطلاق أحد القطارات من محطة إنفيريجو متجاوزا إشارة المرور الحمراء، ما أدى إلى وقوع تصادم مع قطار يسير على السكة ذاتها على الاتجاه المعاكس، بسرعة منخفضة بعد كبح مفاجئ، وفقا لقناة "روسيا اليوم".





وتعرض المصابون لإصابات بجروح متوسطة جراء التصادم ولم يتم الإعلان عن سقوط قتلى حتى الآن.