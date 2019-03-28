حكم مباراة القمة شاب في الـ34 وسبق له التحكيم في الدوري القطري

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، عن حكام لقاء القمة رقم 117 بين الزمالك والأهلي.



وستلعب مباراة القمة تحت قيادة طاقم حكام روماني، ويتكون طاقم التحكيم الروماني من إستيفان كوفاكس «حكم ساحة»، وميهاي أوفيدو آرتن «مساعد أول»، وفلورن مارينسكو «مساعد ثان» وأونت ماريوس إفرام «حكم رابع».



ويستعرض "الدستور" أبرز معلومات عن الحكم الروماني الذي سيدير القمة رقم 117.



ـ ستيفان كوفاكس من مواليد 16 سبتمبر عام 1984، بدأ مشواره التحكيمي في سن الـ22 عام، وأصبح حكم دوليًا منذ يناير 2010.

ـ أخرج الحكم 20 بطاقة حمراء مقابل 251 بطاقة صفراء، في 57 مباراة أدارها منذ أن أصبح حكم دولي.

ـ وأدار كوفاكس، مباراته الأخيرة قبل القمة وهي مباراة فرنسا وأيسلندا في تصفيات اليورو والتي انتهت بفوز فرنسا برباعية نظيفة.

ـ وسبق للحكم أن حكم في الدوري القطري في مواسم 2014-2015، 2015-2016، قبل أن يدير بعض مباريات دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم ومباراة وحيدة في دوري أبطال أوروبا.