تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت

أكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه بالإشارة إلى ما أعلنته إحدى الشركات التجارية اعتزامها تقديم خدمات لأبناء الجالية بالكويت، تود وزارة الهجرة الإشارة إلى عدم صحة رعايتها أو اتفاقها مع أي شركة أو منح تراخيص أو موافقات لشركات لتقديم خدمات تدخل بطبيعتها ضمن اختصاص البعثات القنصلية في الخارج، ومن بينها الخدمات الحكومية وتصاريح العمل وغيرها.



هذا وقد تم التنسيق مع سفارتنا بدولة الكويت لإخطار السلطات الكويتية بذلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للقوانين والنظم المتبعة بدولة الكويت ضد كل من يدّعى ما تم الإشارة إليه.



هذا وقد تم التأكيد من سفارتنا بدولة الكويت القيام فعليًا بتنفيذ ذلك.



كما أكدت الوزارة دعمها كافة الجهود البناءة والتعاون المستمر مع الجهات التي تسعى لخدمة الجالية المصرية، وفقا للقوانين والنظم المتبعة بالدولة المصرية والدول المتواجد بها الجاليات المصرية بالخارج.