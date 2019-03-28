الجبلاية يعلن اسم حكم مباراة القمة

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، عن حكام لقاء القمة رقم 117 بين الزمالك والأهلي.



وسيدر مباراة القمة من طاقم حكام روماني، مكون من الروماني من إستيفان كوفاكس "حكم ساحة"، وميهاي أوفيدو آرتن "مساعد أول"، وفلورن مارينسكو "مساعد ثان"، وأونت ماريوس إفرام "حكم رابع".



وكان اتحاد الكرة فاوض عدد من حكام النخبة في أوروبا وآسيا، أبرزهم الأوزبكي إيمرتوف.



يذكر أن مباراة القمة ستقام يوم السبت على ملعب برج العرب، في تمام الساعة السابعة مساءً.



