جوتيريش: التغير المناخي يؤثر بشكل متنامي على الصحة العامة

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقرير صدر اليوم الخميس إن الطقس المتطرف قد أثر على حياة البشر والتنمية المستدامة في جميع قارات العالم خلال عام.2018



ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مؤتمر صحفي في نيويورك التقرير بأنه "نداء تنبيه"، وأشار بوجه خاص إلى التأثير المتصاعد للتغير المناخي على الصحة العامة.



وقال جوتيريش: "متوسط عدد الأفراد المعرضين لموجات حر تزايد بحوالي 125 مليون منذ بداية القرن، مع عواقب مميتة".



وأضاف: "وجود حرارة شديدة مع تلوث الهواء يثبت بشكل متزايد خطورته، خصوصا عندما تصبح موجات الحر أطول وأكثر شدة وتكرارا".

وقبل قمة الأمم المتحدة للمناخ المقررة في سبتمبر، قال جوتيريش انه يتعين على قادة العالم "ألا يأتوا بخطب، بل بخطة".



ووفقا للتقرير السنوي لحالة المناخ، كان الطقس المتطرف والتغيرات المناخية السبب في معظم الكوارث الطبيعية التي طالت حوالي 62 مليون شخص في أنحاء العالم على مدار العام الماضي.



وأظهرت البيانات التي حللتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن نحو 35 مليون شخص طالتهم الفيضانات، كما وقعت أكثر من 1600 حالة وفاة لها علاقة بموجات الحر وحرائق الغابات في أوروبا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.



وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس إن الدمار الذي تسبب فيه إعصار "إيداي" الذي ضرب موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي في مارس الجاري، قدم مثالا على ضرورة التحرك.



وقال تالاس في بيان: "كان ضحايا إيداي تجسيدا لماذا نحن في حاجة إلى أجندة عالمية لتحقيق تنمية مستدامة وتكيف مع التغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث".



ويتضمن التقرير مدخلات من وكالات تابعة للأمم المتحدة وأجهزة الأرصاد الجوية الوطنية والأجهزة الهيدرولوجية وخبراء علميين.