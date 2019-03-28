جريمة شرف فى الوراق.. تستعين بزوجها لذبح عشيقها بعد تهديدها بفيديوهات جنسية

شهدت منطقة الوراق جريمة قتل بشعة، حيث ذبحت ربة منزل عشيقها بمساعدة زوجها بعد أن هددها المجنى عليه بفيديوهات جنسية لهما.



كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، تفاصيل ذبح مالك سوبر ماركت بمنطقة الوراق وتبين من التحريات الاولية التى اجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، ان المجنى عليه فى العقد الرابع من عمره، وتربطه علاقة آثمة بـ ربة منزل منذ فترة طويلة، حتى قام القتيل بتصوير مقاطع جنسية لها أثناء معاشرتها.



وشرحت التحريات، التى أجريت برئاسة اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، ان القتيل قام بإبتزازها بمقاطع الفيديو، بعدما قررت انهاء علاقتها به، الا انها استعانت بزوجها وآخر واستدرجته وقاموا بقتله.



وأفادت التحريات الأولية أن زوجة القتيل حررت محضرا بتغيب زوجها منذ عدة أيام وتم فحص علاقات القتيل وتبين من خلال الفحص أنه على علاقة غير شرعية بإحدى السيدات تم تحديدها وعثر على الجثة داخل إحدى الشقق السكنية.



وبمناظرة الجثة تبين وجود أثار ذبح بالرقبة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.