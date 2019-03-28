"المهيري": "المشاط" تضع السياحة المصرية على الطريق الصحيح

كشف محمد المهيرى، مستشار وزير الاقتصاد لشئون السياحة بدولة الإمارات، أن مصر تشهد بمرحلة نجاح بقطاع السياحة، موضحًا أن ماتقوم به الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، من خطة إصلاح هيكلي متميزة، ستعمل على تطوير القطاع السياحي فى مصر ورؤية العالم لمصر بشكل مختلف، الأمر الذى سيأتى بمردود ونتيجة مباشرة على القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.



وأضاف "المهيري" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك شراكات عديدة بين مصر والإمارات وليس مباشرة فى القطاع السياحي، ولكن لخدمة القطاع السياحي فى مصر، كمشروعات البنية التحتية التى تقام بمصر وتتشارك فيها الإمارات.



وأشار إلى أن وصول دولة الإمارات إلى 20 مليون سائح سنويا، لم يكن صدفة، فهناك تطوير مستمرة لبنية تحتية اللازمة لاستقبال السائحين واستيعابهم، كما أنه يتم التسويق بشكل محترف بالخارج، مضيفا: "لدينا استراتيجية تسويقية لكل إمارة على حدة وبرامج تسويقية من خلال إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لعمل برامج تسويقية، كما نعول على القطاع الخاص بتقديم استراتجيتة للعمل بالقطاع السياحي، ونمتلك شبكة طيران توصل لكافة النقاط لجلب السائحين من كافة المقاصد، و14 مكتب تسويقي حول العالم".



وأوضح "المهيري"، أن هناك افتقاد للجودة المقدمة للسائحين بالمقاصد العربية، وهذا عامل أساسي لزيادة التنافسية بين الدول وبعضها، ولهذا من المهم التركيز على رفع الجودة المقدمة للسائحين والعمل على التدريب المستمر للعاملين بالقطاع السياحي، فليس من المهم أن ياتي السائح، ولكن المهم أن يكرر زياراتة ولا تكون مرة وحيدة".